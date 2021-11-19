كندا تجيز لقاح “فايزر” للأطفال

أجازت وزارة الصحة الكندية لقاح “فايزر” المضاد لكورونا لتطعيم الأطفال.

وسمحت الوزارة بتقديم جرعات للأطفال من خمسة أعوام وحتى أحد عشر عاما.

وقالت الوزارة إن اللقاح فعال بنسبة 90.7 بالمائة في وقاية الأطفال من كوفيد-19، ولم يتم تحديد أي آثار جانبية خطيرة له.

وأضافت “بعد مراجعة علمية شاملة ومستقلة، قررت الوزارة أن فوائد هذا اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات وأحد عشر عاما تفوق مخاطره”، على أن تمثل الجرعات ثلث الكمية الممنوحة للمراهقين والبالغين.

وكان البيت الأبيض قد قال يوم الأربعاء إن نحو 10 بالمائة من الأطفال المؤهلين الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة سنوات وأحد عشر عاما تلقوا جرعة من لقاح “فايزر” منذ موافقة الحكومة على فئتهم العمرية قبل نحو أسبوعين.

وصرح جيف زينتس منسق مكافحة الجائحة في البيت الأبيض بأن 2.6 مليون طفل على الأقل تلقوا جرعة واحدة من اللقاح، مشيرا إلى تقديم 1.7 مليون جرعة في الأسبوع الماضي وحده، بضعف وتيرة الأسبوع الأول بعد الموافقة.

المصدر: روسيا اليوم