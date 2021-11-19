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November 19 2021 - 20:08

روسيا تبدأ تصدير منظومة الصواريخ “إس-500” خلال السنوات المقبلة

منذ 29 mins 19 November، 2021
اس 500
أخبار دولية - روسيا

أعلن رئيس شركة “روس أوبورون إكسبورت” الروسية للأسلحة، ألكسندر ميخييف، اليوم الجمعة، أن تصدير أحدث منظومات الصواريخ الروسية من طراز “إس-500 بروميثيوس” سيبدأ خلال السنوات القليلة القادمة.

وقال ميخييف لوكالة سبوتنيك عقب انتهاء معرض “دبي إير شو 2021”: “من المتوقع إطلاق منظومة الصواريخ “إس-500 بروميثيوس” إلى السوق الخارجية خلال السنوات المقبلة. في الوقت الراهن لم يتم إصدار تصاريح لها”.

ووفقًا له، فإن شركة “روس أوبورون إكسبورت” تروج اليوم للسوق الأجنبية لعدد كافٍ من أنظمة الدفاع الجوي الحديثة ذات التقنية العالية بعيدة ومتوسطة المدى.

وأضاف ميخيف”من بينها، الأفضل مبيعًا إس-400 “تريومف”، بالإضافة إلى الابتكارات الجديدة لمجمع “ألماز أنتيي”، أنتيي-4000” وإس-350 “فيتياز”.

المصدر: وكالة سبوتنيك

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