زيلينسكي: فرض عقوبات على 28 شخصا بينهم روس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 18 2021 - 16:22

زيلينسكي: فرض عقوبات على 28 شخصا بينهم روس

منذ 29 mins 18 November، 2021
فلاديمير زيلينسكي
أخبار دولية - اوكرانيا

قالت الرئاسة الأوكرانية، إن رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي صادق على حزمة أخرى من العقوبات ضد مواطنين روس.
وجاء في الوثيقة: “يدخل حيز التنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، الصادر في 20 أغسطس 2021، بشأن تطبيق التدابير الاقتصادية الخاصة وغيرها من التدابير التقييدية الشخصية”.
وذكر موقع الرئاسة الإلكتروني، أن المرسوم يطبق منذ لحظة نشره.
وتضم القائمة 28 شخصا – 23 مواطنا من روسيا وخمسة مواطنين من أوكرانيا.
ويحظر عليهم جميعا دخول أراضي أوكرانيا، ولن يتمكنوا من سحب رؤوس المال إلى خارج البلاد، ولا فتح حسابات بالعملات الصعبة في المصارف الأوكرانية، وسيتم تجميد ودائعهم.

المصدر: نوفوستي

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