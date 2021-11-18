المقداد وعبد اللهيان بحثا هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها

أجرى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الخميس اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تناول خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وجرى خلال الاتصال في التعاون الاقتصادي والسياحي بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل المقداد خلال الاتصال “تحيات الرئيس بشار الأسد للرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي”.

بدوره، دعا عبد اللهيان المقداد لزيارة طهران لمتابعة تبادل المشاورات حول القضايا التي تهم البلدين الشقيقين.

المصدر: سانا