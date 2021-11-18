الموت يغيب نقيب الفنانين زهير رمضان عن عمر 62 عاماً

غيب الموت مساء اليوم نقيب الفنانين زهير رمضان عن عمر 62 عاماً بعد تعرضه لالتهاب رئوي أودى بحياته.

الراحل الذي نعته وزارتا الإعلام والثقافة ونقابة الفنانين من مواليد اللاذقية عام 1959 خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عضو في نقابة الفنانين منذ عام 1983 من أشهر أدواره دور أبو جودت رجل الشرطة في مسلسل باب الحارة بجميع أجزائه.

رمضان الذي عين في منصب نقيب الفنانين السوريين 2014 وأصبح عضواً في مجلس الشعب في عام 2016 بدأت موهبته منذ الصغر حيث أنه كان يعشق المسرح والتمثيل وعالم الفن وشارك منذ تخرجه من المعهد في العديد من الأفلام والمسلسلات التي حققت شهرة واسعة في الوطن العربي منها شجرة النارنج – سكان الريح – البديل – الخطوط الصعبة- ضيعة ضايعة – الغريب – عطر الشام – حريم الشاويش – البروكار.

وشارك الراحل بالعديد من الأعمال السينمائية التي نالت شهرة واسعة منها رسائل شفهية وليالي ابن أوى وكان آخر أعماله فيلم قسم من إنتاج نقابة الفنانين، الذي وثق لتضحيات الجيش العربي السوري خلال سنوات الحرب الإرهابية.

المصدر: وكالة سانا