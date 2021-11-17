زيارة النائب حمادة ووفد التعبئة التربوية لوزير العمل: اقتراحات للجنة المؤشر تخفف من الاعباء على الاسرة التربوية

في سياق متابعة أوضاع العاملين في القطاع التربوي الرسمي والخاص، زار وفد ضم النائب د. ايهاب حمادة والدكتور عبد الله زيعور والدكتور يوسف كنعان من التعبئة التربوية في حزب الله وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم للإطلاع على اخر مستجدات النقاش الذي تجريه لجنة المؤشر الذي سينعكس ما يصدر عنها على كافة الموظفين والأساتذة والمعلمين في مختلف المراحل التعليمية.

بدوره وضع الوفد الوزير بيرم بتفاصيل الأوضاع الصعبة التي وصل اليها الأساتذة والموظفين والعاملين في المدارس والمعاهد والجامعات بسبب الغلاء الفاحش وتدني قيمة الرواتب والأجور التي القت بثقلها على جميع الشرائح الاجتماعية وخاصة الفقيرة منها، وأربكت العام الدراسي، وقدم الوفد جملة من المقترحات والأفكار التي يمكن لوزارة العمل أن تقترحها ويجري تبنيها في لجنة المؤشر والتي تسهم في التخفيف من الأعباء على الأسرة التربوية في القطاعين الرسمي والخاص، مطالبا بزيادة الاهتمام في المعالجة العادلة لضمان استقرار الأوضاع الإجتماعية والتربوية والصحية.

المصدر: التعبئة التربوية في حزب الله