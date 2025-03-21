“حزب الله” شيع شهيدين في الكواخ الهرمل.. حمادة: لتفويت الفرصة على من يخطط للفتنة فإذا حصلت لن تبقي ولن تذر

شيع “حزب الله” واهالي بلدة الكواخ والجوار الشهيدين أحمد وعلي نورس مدلج.

وعند مدخل البلدة، استقبل الأهالي النعشين، واخترقت مسيرة التشييع شوارع البلدة، تقدمتها الفرقة الموسيقية وفرق “كشافة الإمام المهدي” وحمل النعشان على اكتاف محبيهما، وسط الهتافات والشعارات واللطميات الحسينية.

وشق موكب التشييع طريقه باتجاه روضة شهداء الكواخ، بمشاركة عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة وفاعليات وحشد من الأهالي.

حمادة

وقال حمادة: “إننا أودعنا الدولة اللبنانية المعنية بمواطنيها، ملف اللبنانيين الذين كانوا يقيمون في القرى السورية على المستوى الجغرافي، والذين هم أصحاب أملاك منذ ما قبل قيام سوريا ولبنان، ويمتد وجودهم في تلك المناطق إلى أكثر من ثلاثمئة عام، وقد تم الإعتداء عليهم من خلال تهجيرهم وتدمير ونهج منازلهم”.

أضاف: “الدولة بمقتضى مسؤوليتها تجاه مواطنيها، معنية بمتابعة هذا الملف عبر الآليات المرعية الإجراء لتحصيل وتحصين حقوق مواطنيها، قبل الوصول إلى واقع آخر”.

وتابع: “ان ما حصل قبل أيام على الحدود مع سوريا، هو اعتداء على أرض لبنانية غير متنازع عليها، تصدى الجيش اللبناني مشكورا له بقوة. وان المراد من إقحام حزب الله في الأحداث يراد منه الفتنة الطائفية، لكننا في المواجهة مع أهلنا وراء الدولة والسلطة والجيش اللبناني، ونتمسك بهذا الخيار لتفويت الفرصة على من يخطط للفتنة، التي على البعض في لبنان ان يفهم أنها إن حصلت لن تبقي ولن تذر”.

وبعد الصلاة على الجثمانين ووريا في الثرى.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام