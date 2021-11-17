أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 17 تشرين الثاني 2021

الجمهورية

قال نائب في تيار بارز إنّه لا يوجد في اليد حيلة في أزمة مستجدة مع دول عربية الاّ التصريحات والمواقف، والحل الأساس هو دعوة مسؤول كبير إلى حوار حول السلاح غير الشرعي.

تدور خلافات بين وزير حقيبة مهمة ومرجعيته السياسية نتيجة تعيينه مستشارَين ينتميان إلى فريق سياسي مناهض لتوجّهات مرجعيته.

تتهيأ مجموعات معارضة ومنكفئة في أحد التيارات لإطلاق سلسلة ترشيحات في بعبدا وبيروت الأولى وكسروان-الفتوح-جبيل والكوره ويجري التنسيق بينها.

اللواء

لوَّحت جهات دولية بعقوبات جدّية في حال تأخر إجراء الانتخابات النيابية أو أي وضع مشابه!

ما تزال الخلافات تدب داخل اجتماعات قطاعية، بحثاً عن تفاهمات حول حجم المساعدات الاجتماعية وضمان استمرارها.

ما تزال أكثر من جهة تراهن على مخرج من داخل الجسم القضائي، لموضوع المحقق العدلي، لفتح الباب أمام استئناف جلسات مجلس الوزراء المعلقة.

الأنباء

لقاء بين مرجعيتين لا يبدو أنه بحث بأي مخرج سياسي للأزمة واقتصر على ملفات أخرى.

زيارة خارجية لمسؤول رسمي يعوّل عليها من قبل البعض لا تأثير عملي لها على خط الازمة الدبلوماسية المستجدة.

البناء

قال أحد كبار القضاة المتقاعدين إن بمستطاع محكمة التمييز التي تنظر في قضية القاضي طارق بيطار أن تقرر وقف الملاحقات بحق رؤساء ووزراء مع حفظ إمكانية اتهامهم باعتبار الملاحقة تعود للمجلس العدلي عند النظر بتنازع الصلاحيات مع المجلس الأعلى في الدفوع الشكلية للمتهمين.

قال دبلوماسي غربي إن العالم كله يتصرف على أساس ربط نزاع في الملفات العالقة مقابل حبس الأنفاس بفعل المواجهات المتسارعة في اليمن واحتمالات حسم وضع مأرب وباب المندب وما يعنيه ذلك من خريطة إقليمية جديدة ما جعل الملف النووي الإيراني يتراجع إلى المرتبة الثانية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام