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November 16 2021 - 21:30

روسيا: أرمينيا وأذربيجان أوقفتا الأعمال القتالية على الحدود بعد المحادثات مع شويغو

منذ 46 mins 16 November، 2021
علم روسيا
أخبار دولية - روسيا

أعلنت روسيا أن أرمينيا وأذربيجان اتخذتا إجراءات لوقف الأعمال القتالية وبسط الاستقرار في المنطقة الحدودية بعد المحادثات مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية مساء الثلاثاء “نتيجة المحادثات الهاتفية مع وزيري الدفاع للجمهورية الأذربيجانية وجمهورية أرمينيا، التي تم إجراؤها بمبادرة من وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، اتخذ الجانبان الأذربيجاني والأرميني إجراءات بسط الاستقرار في الأوضاع”.

وتابعت الوزارة “في الوقت الحالي تم وقف الأعمال القتالية في منطق جبل كيليسالي وتم تطبيع الأوضاع وهي باتت  تحت السيطرة”.

المصدر: روسيا اليوم

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