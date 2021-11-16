مركز المصالحة الروسي يرصد 12 عملية قصف من قبل إرهابي “النصرة” في إدلب

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري، فاديم كوليت، الاثنين أن مسلحي تنظيم “جبهة النصرة”، نفذوا 12 عملية قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.

وقال كوليت خلال مؤتمر صحفي: “تمّ تسجيل 12 عملية إطلاق نار من مواقع تنظيم “جبهة النصرة ” في منطقة إدلب لخفض التصعيد خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها11 في محافظة حلب وعملية قصف واحدة في محافظة اللاذقية “.

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم “هيئة تحرير الشام”، الذي يشكل عناصر “جبهة النصرة” عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركية.

المصدر: سبوتنيك