الدفاع الروسية: القضاء على 1315 عسكريا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها الاثنين القضاء على 1315 عسكريا وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية للقوات الاوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية. واكدت “استمرار تقدم القوات الروسية على جميع المحاور”.

وقالت الوزارة إن “قوات الشمال الروسية عززت مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو 45 قتيلا ودمرت له دبابة ومركبتين ومدفعا”، واضافت “عززت قوات الغرب الروسية مواقعها في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعة خاركوف وكبدت العدو 190 قتيلا ودمرت له دبابة و10 مركبات و4 مدافع ومحطتي حرب إلكترونية”.

ولفتت الوزارة الى ان “قوات الجنوب عززت مواقعها على طول المواجهة في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 205 قتلى ودمرت له مدرعتين ومدفعا”، وتابعت “كما عززت قوات المركز مواقعها في دونيتسك وكبدت العدو 605 قتلى ودمرت له دبابة و4 مدرعات منها (أم 113 وماكس برو) أمريكية و3 مركبات و4 مدافع”، واضافت “تواصل قوات الشرق تقدمها في جمهورية دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه وكبدت العدو 200 قتيل ودمرت له دبابة و3 مدرعات و7 مركبات و4 مدافع”.

وأشارت الوزارة الى ان “قوات دنيبر ألحقت خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدته 70 قتيلا، ودمرت له دبابة و4 مركبات ومدفعا”، واكدت ان “القوات الروسية تواصل تدمير البنية التحتية والمطارات العسكرية ومراكز تجميع المسيرات ومستودعات الوقود والذخيرة لقوات كييف”، واضافت “تم إسقاط صاروخي هيمارس أمريكيين، وإسقاط 88 مسيرة أوكرانية”.

المصدر: روسيا اليوم