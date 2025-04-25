الدفاع الروسية: مقتل 150 عسكريا اوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها يوم الخميس “تكبيد قوات اوكرانيا 150 فردا على أطراف مقاطعة كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية وبلوغ خسائر الجيش الأوكراني هناك 75860 عسكريا منذ الـ6 من أغسطس/آب الماضي”.

وتابع البيان “تواصل قوات الشمال القضاء على فلول الجيش الأوكراني في بلدتي غورنال، وأوليشنيا على أطراف مقاطعة كورسك”، واضاف “وجهت القوات الروسية ضربات لتجمعات الجيش الأوكراني في قرى وبلدات بيلوفودي، فاراتشينو، فودولاغي، غلوبوكوي، زابسيلي، لوكنيا، مالايا ريبيتسا، ميروبولي، موغريتسا، سادكي، يوناكوفكا، يابلونوفكا في مقاطعة سومي المحاذية لمقاطعة كورسك شمال شرق أوكرانيا”.

ولفت البيان الى ان “خسائر قوات كييف بلغت خلال 24 ساعة 150 فردا، ومدرعة و10 مركبات ومدفعا ومستودعي ذخيرة و11 مربضا لإطلاق المسيرات وراجمة صواريخ”، واضاف “بلغت خسائر العدو منذ بدء هجومه على كورسك في الـ6 من أغسطس الماضي أكثر من 75860 فردا، و412 دبابة، وآلاف المدرعات والسيارات، ومئات محطات الرادار والحرب الإلكترونية، و643 مدفعا و130 محطة حرب إلكترونية وغيرها من الأسلحة”.

المصدر: روسيا اليوم