علامات طارئة للإنفلونزا يجب الحذر منها

بينما يتعافى غالبية المصابين بالإنفلونزا خلال أقل من أسبوعين، إلا أن آخرين يُصابون بمضاعفات خطيرة قد تهدّد حياة بعضهم، وتؤدي إلى الوفاة، مثل الالتهاب الرئوي.

أوضحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة الأمريكية أن المضاعفات الخطيرة، التي تسببها الإنفلونزا، تتمثل بالتهاب عضلة القلب، أو التهاب الدماغ، أو أنسجة العضلات. ويُمكن أيضًا الإصابة بفشل متعدّد الأعضاء، مثل فشل الجهاز التنفسي والفشل الكلوي.

وبذلك، من المهم أن تكون على دراية بأعراض الإنفلونزا وعلاماتها التحذيرية الطارئة لدى كل من الأطفال والبالغين.

الأعراض الطارئة لدى الأطفال

-تنفس سريع أو صعوبة في التنفس

-زرقة الشفاه أو الوجه

-ألم في الصدر

-ألم عضلي شديد

-جفاف الجسم

-حمى فوق 104 درجة فهرنهايت

-تحسن الحمى أو السعال وتفاقمهما من جديد

-تفاقم الحالات الطبية المزمنة

الأعراض الطارئة لدى البالغين

-صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس

-ألم أو ضغط مستمر في الصدر أو البطن

-الدوخة المستمرة والارتباك وعدم القدرة على الاستيقاظ

-عدم التبول

-آلام عضلية شديدة

-ضعف شديد أو عدم التوازن

-تحسن الحمى أو السعال وتفاقمهما من جديد

-تفاقم الحالات الطبية المزمنة

وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه القوائم ليست شاملة. لذلك، تنصح باستشارة مقدم الرعاية الطبية الخاص بك بسبب أي أعراض أخرى شديدة أو مقلقة.

المصدر: سي ان ان