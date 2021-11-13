الشيخ قاووق: المناورات العسكرية العربية الإسرائيلية المشتركة طعنة في قلب القدس وفلسطين

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن “المناورات العسكرية العربية الإسرائيلية المشتركة طعنة في قلب القدس وفلسطين وفي قلب كل شعوب المنطقة، لأن هذه المناورات تشجع العدو الإسرائيلي على المزيد من العدوان تجاه لبنان أو فلسطين، وهي وصمة عار على جبين أمراء التطبيع”.

وقال سماحته خلال جولة نظمها حزب الله لعوائل شهداء المقاومة الإسلامية في معلم الشهيد القائد قاسم سليماني السياحي الجهادي في وادي السلوقي- حولا إن “سلاح المقاومة كان ولا يزال وسيبقى لمواجهة العدو الإسرائيلي، ولن يستطيع أحد أن يغيّر هذا المسار، ومهما كانت الضغوطات والأزمات والتدخلات الخارجية، فإن أولوية المقاومة ستبقى المزيد من الاستعداد والجهوزية لمواجهة أي عدوان إسرائيلي، وعندها نعد أهلنا بأننا سنصنع النصر الأكبر الذي سيكون أكبر من نصر عامي 2000 و2006”.

وشدد الشيخ قاووق على أن “المقاومة ازدادت قوتها كمّا ونوعاً عمّا كانت عليه في العام 2006، وهي اليوم الحصن الحصين لكل الوطن وكل اللبنانيين من جميع المناطق والطوائف، وهي اليوم عنوان الكرامة والمجد والعزة والعنفوان لكل العرب”.

وأشار سماحته إلى أن “الجنوب بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة هو اليوم المتراس الأول للدفاع عن كل الكرامة والسيادة الوطنية، التي سيّجناها بدماء شهدائنا، ولا يمكن أن نسمح أو أن نقبل بأن يفرّط بهذه الكرامة مثقال ذرة، فالكرامة التي حُميت بالدم، هي أقدس من أن ينتقص منها أحد مثقال ذرة”.

المصدر: موقع المنار