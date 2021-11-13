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November 13 2021 - 13:30

مقتل عسكريين روسيين اثنين خلال عملية إنزال تدريبية في بيلاروسيا

منذ 2 ساعة 13 November، 2021
علم روسيا
أخبار دولية - بيلاروسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة عن مقتل عسكريين روسيين خلال عملية إنزال جوي تدريبية في بيلاروسيا.

وقالت الوزارة إن “الحادث وقع يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني خلال عمية إنزال جوي لوحدة من قوات المظلين على ميدان في منطقة مدينة غرودنو البيلاروسية في إطار فحص مفاجئ للجاهزية القتالية”، ولفتت الى أن “الحادث نجم عن هبوب رياح قوية مفاجئة بالقرب من الأرض” ما أدى إلى انحراف 2 من المظلين عن مسارهما”.

واوضحت الوزارة “حاول أحد الجنديين النجاة بوقف السقوط غير المنضبط باستخدام المظلة الاحتياطية، لكنه فشل وأصيبا بجروح بالغة نقلا على إثرها إلى مستشفى حيث فارقا الحياة رغم جهود الأطباء”.

المصدر: روسيا اليوم

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