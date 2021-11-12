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November 12 2021 - 15:50

وزير الزراعة من عدلون: الأزمة موجودة.. والانفراجات والآفاق موجودة أيضا

منذ 35 mins 12 November، 2021
عدلون
لبنان

زار وزير الزراعة في لبنان عباس الحاج حسن، على رأس وفد من الوزارة مشغل شركة فاضل لتوضيب الموز في منطقة عدلون، حيث كان في إستقباله رئيس تجمع مزارعي الجنوب محمد الحسيني، وعضو نقابة مصدري الموز والحمضيات في لبنان رضا فاضل وعدد من المزارعين.

بعد جولة في أرجاء المشغل، سرد رضا فاضل للوزير الحاج حسن “معاناة القطاع الزراعي، والتي تعتبر معاناة كبيرة جدا في ظل الوضع الراهن على كافة الصعد”، وخص فاضل قطاع الموز “الذي من الضروري إيجاد أسواق له”، آملا إيجاد أسواق اخرى “ليصار الى تصدير هذا المنتوج، الذي يشكل عاملا إقتصاديا لا يستهان به”.

من جهته، لفت الحاج حسن الى ان “المشهد ذو شقين، في الشق الأول لا بد من القول ان الأزمة معقدة جدا، تكاد تصل الى حد الأبواب المقفلة بوجهنا، لكن في الشق الأخر هناك إنفراجات ويجب ان لا نبقى مكبلي اليدين، ولدينا أفاق جديدة لأسواق جديدة يمكن ان نقرع أبوابها للوصول الى نتيجة”، واضاف “علينا ان نبحث عن أسواق جديدة، لدينا مشاكل مع أخوة لنا، لكن الامور حتما ستعودالى طبيعتها وعلينا السعي للوصول الى حل”.

المصدر: بريد الموقع

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