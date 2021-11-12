الوزير نصّار يجول في المطار: نعمل لإبرازه بأفضل صورة أمام الوافدين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 12 2021 - 14:04

الوزير نصّار يجول في المطار: نعمل لإبرازه بأفضل صورة أمام الوافدين

منذ 13 mins 12 November، 2021
الوزير نصار يجول في المطار
لبنان

جال وزير السياحة المهندس وليد نصّار صباح اليوم في مطار بيروت الدولي، حيث كان في استقباله رئيس المطار والمدير العام للطيران المدني بالتكليف المهندس فادي الحسن، ورئيس قسم الشرطة السياحية العقيد مارك صقر وموظفي مكتب الوزارة في المطار.

وخلال جولته في قاعات الوصول والمغادرة وفي مكتب وزارة السياحة، تفقد نصّار التحضيرات اللوجيستية والتقنية القائمة للحملة الإعلانية للوزارة، وللرزمة السياحية الشتوية بعنوان: “بجنونَك بحبّك”، حيث ستنطلق الحملة في وقت قريب في أرجاء مطار رفيق الحريري الدولي كافة، بالإضافة إلى التحضيرات لزينة عيدي الميلاد ورأس السنة للشهر المقبل.

وشدّد من المطار على “ضرورة البدء من المحطّة الأولى للوافدين إلى لبنان، من اللبنانيين والأجانب، فهو المكان الذي يعكس الصورة الأولية والأساسية عن البلاد، وعلينا بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية المختصة واجب إبرازه بأفضل صورة، خصوصاً في ظلّ الأوضاع الراهنة”.
وختم نصّار جولته مؤكداً “أنّنا في صدد إطلاق حملات مماثلة بالتنسيق مع السفراء والديبلوماسيين في الدول المعنية بالرزمة، لتسويقها إلى أكبر عدد ممكن من اللبنانيين المغتربين والسيّاح الأجانب، شاكراً الشركة الإعلانية في المطار على تقديمها اللوحات الإعلانية كهبة للوزارة وللحملة السياحية”.

المصدر: بريد الموقع

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة