برلين تحمل لوكاشينكو المسؤولية عن أزمة المهاجرين على الحدود وتتوعد بعقوبات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 12 2021 - 03:40

برلين تحمل لوكاشينكو المسؤولية عن أزمة المهاجرين على الحدود وتتوعد بعقوبات

منذ 33 mins 12 November، 2021
ماس
أخبار دولية - المانيا

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، مسؤول عن الوضع مع المهاجرين على حدود بيلاروس وبولندا، وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيشدد العقوبات ضد مينسك.

وأضاف وزير الخارجية الألماني أنه “لا أحد يستطيع الإفلات من العقاب بالمشاركة في هذه الشبكة لنقل المهاجرين غير الشرعيين، وهذه إشارة إلى بلدان العبور والدول الأصلية (للمهاجرين) وشركات الطيران التي تنقل المهاجرين إلى بيلاروس”.

وأشار ماس إلى أنه لا يوجد نظام عقوبات في الاتحاد الأوروبي ضد شركات الطيران، ولكن يحق للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منع الرحلات الجوية من الهبوط في مطاراتها.

وقال إن “الاتحاد الأوروبي سيقوم بتوسيع وتشديد العقوبات المفروضة على نظام لوكاشينكو. وسنتخذ قرارا في هذا الشأن يوم الاثنين المقبل”.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة