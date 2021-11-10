هيئة التعليم العالي في حزب الله تدعو إلى المباشرة في ترتيب افتتاح العام الدراسي في الجامعة اللبنانية

دعت هيئةُ التعليمِ العالي في حزب الله إلى المباشرةِ في ترتيبِ افتتاحِ العامِ الدراسي في الجامعةِ اللبنانية أسوةً بكلِّ الجامعاتِ والقطاعاتِ التربويةِ وتحقيقِ المطالبِ العادلةِ للأساتذة، بإدخالِ كافةِ مستوفي الشروطِ إلى التفرغِ ودخولِ المتفرغينَ إلى ملاكِ الجامعة، معَ ضرورةِ توفيرِ الدعمِ المالي المستعجلِ لكافةِ الأساتذةِ لتمكينِهم من القيامِ بالحدِ الأدنى من مهامِهم.

وقدرت الهيئةُ جهودَ رئيسِ الجامعةِ المنتهيةِ ولايتُه فؤاد أيوب وتقدمت بالتهنئةِ من الرئيسِ الجديد بسام بدران املةً أن تشهدَ معه الجامعةُ نهوضًا حقيقياً وتقدماً يسمحُ لها بالتغلبِ على مصاعبِها الداخلية والخارجية.

المصدر: قناة المنار