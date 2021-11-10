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November 10 2021 - 20:48

هيئة التعليم العالي في حزب الله تدعو إلى المباشرة في ترتيب افتتاح العام الدراسي في الجامعة اللبنانية

منذ 7 mins 10 November، 2021
التعبئة التربوية في حزب الله
لبنان

دعت هيئةُ التعليمِ العالي في حزب الله إلى المباشرةِ في ترتيبِ افتتاحِ العامِ الدراسي في الجامعةِ اللبنانية أسوةً بكلِّ الجامعاتِ والقطاعاتِ التربويةِ وتحقيقِ المطالبِ العادلةِ للأساتذة، بإدخالِ كافةِ مستوفي الشروطِ إلى التفرغِ ودخولِ المتفرغينَ إلى ملاكِ الجامعة، معَ ضرورةِ توفيرِ الدعمِ المالي المستعجلِ لكافةِ الأساتذةِ لتمكينِهم من القيامِ بالحدِ الأدنى من مهامِهم.

وقدرت الهيئةُ جهودَ رئيسِ الجامعةِ المنتهيةِ ولايتُه فؤاد أيوب وتقدمت بالتهنئةِ من الرئيسِ الجديد بسام بدران املةً أن تشهدَ معه الجامعةُ نهوضًا حقيقياً وتقدماً يسمحُ لها بالتغلبِ على مصاعبِها الداخلية والخارجية.

المصدر: قناة المنار

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