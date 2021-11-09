وزير الداخلية الايراني: ايران ثاني بلد في العالم في استضافة المهاجرين – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2021 - 21:54

وزير الداخلية الايراني: ايران ثاني بلد في العالم في استضافة المهاجرين

منذ 22 mins 9 November، 2021
علم ايران
ايران - عربي وإقليمي

قال وزير الداخلية في الجمهورية الاسلامية الايرانية احمد وحيدي، ان “ايران ثاني بلد في العالم في استضافة المهاجرين، حيث يوجد 3.5 مليون مهاجر افغاني داخل البلاد وهم يتسلمون الدعم الحكومي كسائر مواطنينا.”

وخلال الاجتماع مع سفراء اكثر من 65 دولة في العالم وكذلك رؤساء المنظمات والبعثات الدولية المعتمدين لدى طهران، اليوم الثلاثاء، أوضح وحيدي ان “سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية تتمثل في التعامل والتواصل والعلاقات نحو الامام مع جميع الدول”.

واعتبر ان “وزارة الداخلية تواجه تحديات في مجال الحفاظ على النظام والامن في البلاد تتمثل في تهريب المخدرات والهجرة الواسعة والجرائم المنظمة وتهريب السلع والنشاطات الارهابية”.

المصدر: وكالات

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