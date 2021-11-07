مواقف لبنانية منددة ومدينة لمحاولة استهداف الكاظمي

دان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون محاولة الاغتيال التي قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي انه تعرض لها فجر اليوم.

واعتبر الرئيس عون ، ان هذه المحاولة تستهدف الاستقرار والامن في العراق والجهود المبذولة في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية العراقية وتفعيل الاقتصاد الوطني وتوفير حياة هانئة للشعب العراقي الشقيق.

وأجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالًا هاتفيًّا برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مطمئنًّا على صحته ومهنّئًا بسلامته وعائلته بعد الاعلان عن تعرضه لمحاولة اغتيال.وقال ، إن سيف الغدر ينسل مجددا محاولًا اغتيال العراق وأمنه واستقراره.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصالا بنظيره العراقي مصطفى الكاظمي وهنأه بالسلامة بعد نجاته من محاولة الاغتيال التي تعرض لها.

وقد تمنى ميقاتي للعراق الشقيق دوام الامن والاستقرار.

بدورها وزارة الخارجية والمغتربين تمنت للعراق الامن والاستقرار واكدت وقوفها الى جانب العراق في سبيل تعزيز وحدته وسيادته واستقلاله، وتوفير الهدوء والرخاء لشعبه الشقيق .

من جهته استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب الاعلان عن محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

الشيخ الخطيب رأى ان”هذا العمل يستهدف تنفيذ المشروع الصهيو- أميركي في تخريب دول المنطقة، وفي مقدمها زعزعة الامن والاستقرار في العراق وضرب الوحدة الوطنية فيه.بدوره،المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان اتهم أعداء الوحدة العراقية الوطنية بما جرى وهم الذين يستثمرون بحرائق العراق وتمزيق البلاد والاوطان”.

المصدر: قناة المنار