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November 7 2021 - 13:32

الطقس في لبنان.. خريفي مستقر وقليل الغيوم

منذ 2 ساعة 7 November، 2021
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس في لبنان الاثنين قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة.

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الايام المقبلة مع درجات حرارة فوق معدلاتها ( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و 25 درجة مئوية).

– الطقس المتوقع في لبنان:
الاحد: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الساحلية.
الإثنين: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة.
الثلاثاء: صاف اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. الأربعاء:قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة لتعود ضمن معدلاتها .

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 27 درجة، فوق الجبال من 14 الى 25  درجة، في اداخل  من 8 الى 28 درجة.
– الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية نهارا، شمالية الى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كلم/س.
– الانقشاع:  جيد.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 65% .
– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 25°م.
– الضغط الجوي:  764 ملم زئبق .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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