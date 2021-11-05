قاسم هاشم: لم يعد بالإمكان تحمل الأعباء الثقيلة لتكاليف الحياة اليومية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 5 2021 - 15:32

قاسم هاشم: لم يعد بالإمكان تحمل الأعباء الثقيلة لتكاليف الحياة اليومية

منذ 50 mins 5 November، 2021
قاسم هاشم
لبنان

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم ان “الظروف السياسية المعقدة التي تحيط بوطننا تترك آثارها على الواقع الحياتي للبنانيين بكل مستوياته الاقتصادية والمالية والاجتماعية”.

وقال هاشم الجمعة “لم يعد من امكان لتحمل الأعباء الثقيلة لتكاليف الحياة اليومية مع استمرار ارتفاع الأسعار وتفلت الاسواق دون حسيب او رقيب”، وتابع “هذا ما يتطلب انتباه المعنيين واتخاذ بعض الإجراءات بانتظار ما قد تحمله الأيام القادمة من آمال قد تثمر عنها الاتصالات والمشاورات الجارية على الصعيد الداخلي والخارجي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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