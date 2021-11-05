أنقرة: مسألة منظومة صواريخ “اس-400” في مسارها ولها أبعاد تقنية وأمنية

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية ​إبراهيم قالن​، أن ​وزارة الدفاع التركية​ نفت خبر نقل منظومة الصواريخ الروسية “اس-400” إلى قاعدة أنجرليك بولاة أضنا، موضحًا أنه “ليس هناك شيء من هذا القبيل، ومسألة إس-400 مستمرة وفق مسارها، ولها أبعاد تقنية وأمنية، وتدار هذه الأمور من قبل وزارة الدفاع، ولا جديد بهذا الصدد”.

ولفت، خلال تصريح صحفي، إلى أن “ادعاءات نقل المنظومة إلى إنجرليك غير صحيحة، فبين الحين والآخر تظهر هذه الشائعات والأخبار الكاذبة بغية إشغال تركيا في أجندات مصطنعة”.

وحول اللقاء بين الرئيسين التركي ​رجب طيب أردوغان​ ونظيره الأميركي ​جو بايدن​، في ​قمة العشرين​، أوضح قالن أن “الرئيسين اتفقا على وضع العلاقات التركية- الأميركية، في إطار استراتيجي صحيح”، مشيرًا إلى أن “الرئيسين اتفقا على إنشاء آلية لمتابعة هذا الإطار، بشكل ينعكس على القضايا الثنائية والإقليمية، وسيتم تأسيس هذه الآلية بأسرع وقت بالتنسيق مع وزارة الخارجية”.

المصدر: وكالة الاناضول