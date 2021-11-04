وفد كبير من مشايخ العبدية في مأرب يزورون قبيلة سنحان في صنعاء

استقبلت قبيلة سنحان في محافظة صنعاء، اليوم الخميس، وفداً كبيراً من مشايخ مديرية العبدية بمحافظة مأرب. وخلال اللقاء، أكد مشايخ ووجهاء العبدية وقوفهم إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في تحرير بقية محافظة مأرب وكل الأراضي المحتلة.

وأشاروا إلى أن قوى العدوان عمدت إلى نشر الشائعات المضللة للتغرير بالمواطنين طيلة ما مضى من العدوان، لافتين إلى أن زيارتهم إلى صنعاء بددت كل الأكاذيب التي نشرها العدوان لسنوات وجسدت معاني الإخوة والتلاحم.

ودعا مشايخ ووجهاء العبدية، الوجهاء في مدينة مارب ووادي عبيدة للانضمام إلى صف الوطن والتعاون مع الجيش واللجان الشعبية لطرد المحتلين.

المصدر: المسيرة نت