الطقس في لبنان غدا الجمعة صاف والحرارة فوق معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الجمعة صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، وانخفاض نسبة الرطوبة، وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر خلال الايام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل، كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات في الفترة المسائية كما تنشط الرياح أحيانا.

الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة.

السبت: صاف إجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة النهارية، بينما تنخفض الحرارة الدنيا في المناطق الداخلية.

الأحد: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة .

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 17 الى 27 درجة، فوق الجبال من 12 الى 25 درجة، في الداخل من 10 الى 28 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات في الفترة المسائية.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75 %:

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 25 درجة.

– الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام