الذهب يرتفع رغم التشديد وينتظر الأهم

ارتفع الذهب صباح يوم الخميس في آسيا، مرتدًا من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع. كما استوعب المستثمرون قرار السياسة الأخير من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “الصبور” الذي سيبدأ في التقليص التدريجي لشراء الأصول بداية من هذا الشهر.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.68٪ لتصل إلى 1775.95 دولارًا بحلول الساعة 11:44 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (3:44 صباحًا بتوقيت جرينتش). ارتفع الدولار، الذي يتجه عادة عكسيا إلى الذهب، يوم الخميس.

أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره يوم الأربعاء، حيث أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن رفع أسعار الفائدة لن يأتي في أي وقت قريب. لكنه أضاف “نعتقد أننا قد نتحلى بالصبر. إذا كان هناك حاجة للاستجابة، فلن نتردد “.

على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي حافظ على وجهة نظره بأن التضخم مؤقت، إلا أن البداية السلسة لبرنامج تقليص الأصول التابع للبنك المركزي أعطت الأسهم العالمية دفعة قوية.

ينتظر المستثمرون الآن قرار سياسة بنك إنجلترا المقرر في وقت لاحق اليوم. من المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا إما برفع أسعار الفائدة من أدنى مستوياتها على الإطلاق أو انتظار اقتصاد ما بعد الإغلاق ليكون جاهزًا لمثل هذه الخطوة.

وكذلك ينتظر المستثمرون أحدث تقرير للوظائف الأمريكية، بما في ذلك تقارير الوظائف غير الزراعية، المقرر يوم الجمعة.

في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق من اليوم أن مؤشر مديري المشتريات للخدمات اليابانية كان 50.7 في أكتوبر. كان هذا أول نمو في نشاط قطاع الخدمات منذ 21 شهرًا، مع انخفاض عدد حالات كوفيد-19 مما عزز ثقة المستهلك والطلب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1٪، وارتفع البلاتين 0.7٪ والبلاديوم 0.6٪ إلى 2012.15 دولار.

المصدر: Investing.com