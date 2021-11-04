الصحة العالمية تمنح ترخيصاً لاستخدام لقاح “كوفاكسين” الهندي في حالات الطوارئ

منحت منظمة الصحة العالمية، ترخيصاً للاستخدام في حالات الطوارئ للقاح فيروس كورونا الذي تم تطويره في الهند “كوفاكسين”، ما يضفي اطمئنانا للجرعة التي وافقت عليها السلطات في البلاد قبل فترة طويلة من اكتمال اختبارات السلامة والفعالية.

وقالت المنظمة في بيان الأربعاء، إنها سمحت باستخدام عقار كوفاكسين الذي تصنعه شركة باهارات للتكنولوجيا الحيوية الهندية.

يجعل هذا الإجراء عقار كوفاكسين ثامن لقاح مضاد لـكوفيد-19 يحصل على الضوء الأخضر من منظمة الصحة العالمية.

تم تطوير كوفاكسين بواسطة شركة باهارات للتكنولوجيا الحيوية، بالشراكة مع المجلس الهندي للبحوث الطبية، وهي هيئة أبحاث حكومية كبيرة.

يتم تصنيع اللقاح باستخدام فيروس كورونا غير حي لتحفيز الاستجابة المناعية، ويتم إعطاؤه على جرعتين.

سمحت الجهات المنظمة للأدوية في الهند باستخدام كوفاكسين في يناير/كانون الثاني، قبل أشهر من اكتمال اختبارات مكثفة على البشر، ما أثار قلق خبراء الصحة.

المصدر: اسوشييتد برس