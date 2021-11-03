الحرس الثوري الايراني يحبط محاولة قرصنة أميركية لشحنة نفط في بحر عُمان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2021 - 12:50

الحرس الثوري الايراني يحبط محاولة قرصنة أميركية لشحنة نفط في بحر عُمان

منذ 18 mins 3 November، 2021
الحرس الثوري الايراني
ايران - عربي وإقليمي

احبطت قوات حرس الثورة الإسلامية في ايران محاولة قرصنة اميركية لسرقة حمولة نفط ايراني في منطقة بحر عمان.

وفي التفاصيل، فقد قامت قوات اميركية بتوقيف ناقلة نفط ايرانية بمنطقة بحر عمان وصادرت حمولتها بنقل الشحنة الى ناقلة اخرى تابعة لها قبل أن تتوجه لجهة مجهولة. وبالتزامن تحرك عناصر قوات حرس الثورة الاسلامية ونفذوا عملية انزال على الناقلة الاميركية وسيطروا عليها، ليقوموا على الفور بتوجيه الناقلة نحو المياه الاقليمية الايرانية.

وبعد ذلك حاولت عدة مروحيات وسفن حربية اميركية استعادة السيطرة على الناقلة، إلا أن محاولاتها فشلت في تغيير مسير الناقلة. وأكدت السلطات الايرانية أن ناقلة النفط موجودة حالياً داخل المياه الاقليمية الايرانية. هذا وتدخلت عدة قطع بحرية اميركية مجدداً  لقطع مسير الناقلة وتغييره، إلا انها فشلت.

المصدر: فارس

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