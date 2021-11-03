النسخة الاولى من السيارات الايرانية الكهربائية تنزل الى الشوارع.. ما هي ميزاتها؟

نزلت عدة مركبات من النسخة الاولى من السيارات الايرانية التي تعمل تماما على الكهرباءالى الشوارع بعد حصولها على الترخيصات اللازمة، وحملت ماركتها اسم “يوز” وتعني “الفهد”.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، انتشرت صور على منصات التواصل الاجتماعي عن النسخة الاولى للسيارة الايرانية الكهربائية، حيث حظيت باهتمام المغردين والمستخدمين.

ما هي قصة صناعة اول سيارة كهربائية في ايران؟

يعود موضوع صناعة وتصميم هذه الدراجة الكهربائية ذات اربع عجلات الى ما قبل 6 سنوات اي في عام 2015. عندما تمكن طلبة الجامعة الاسلامية الحرة في احدى فروعها بقزوين، واعتمادا على خبراتهم ومعرفتهم، من تصميم وصناعة اول سيارة كهربائية ايرانية باسم “يوز” وبادروا الى تأسيس شركة معرفة باسم “باراكس موتورز”، وبعد 5 أعوام من الجهود المضنية والمستمرة، تمكنوا من الحصول على المعايير والتراخيص اللازمة لترقيم هذا النوع من السيارات.

وقبل ايام أعلن سورنا ستاري مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون العلمية والتقنية، حصول اول سيارة كهربائية ايرانية على ترخيص للترقيم، مضيفا ان هذه السيارة ستنزل الى الشوارع قريبا. وسترون انها سيارة جميلة.

ما هي ميزات سيارة “الفهد”؟

سيارة “الفهد” الكهربائية التي صممها وصنعها المتخصصون الايرانيون، مجهزة بمحرك كهربائي على المحور الخلفي بقوة 20 حصانا او 15 KW، ويستغرق شحنها قرابة 3.5 ساعة، وتستهلك من الطاقة الكهربائية بمقدار جهاز الكوي. وفي كل مرة شحن يمنها السير لمسافة 100 كيلومتر، ولكن في داخل المدن وكمدينة مزدحمة مثل طهران، يمكنها السير لمسافة 60 كيلومترا.

وتقل هذه المركبة ذات اربع عجلات شخصين ويبلغ وزنها 480 كيلوغراما، ويمكنها تحمل وزن 250 كيلوغراما. وتصل سرعتها الى 80 كيلومترا في الساعة، فيما تمتاز بنصف قطر ضئيل للدوران مما يمنحها قدرة عالية على المناورة. كما انها لا تواجه اي مشكلة في الحركة في اقسى شوارع طهران صعودا. يبلغ طول المركبة 2.32 متر عرضها 1.19 متر وارتفاعها 1.46 متر، ما يمكنها من الركن بسهولة دون حجز مكان كبير. كما ان بابها تفتح الى الاعلى ما يمنحها جمالية التركيب فضلا عن عدم الحاجة الى مسافة كبيرة لفتح الباب. وهي مجهزة بنظام الايموبليزر لمنع السرقة، ومزودة كذلك بنظام كمبيوتري مع شاشة 4.3 اينش و….

تم استخدام 900 قطعة في صناعة هذه المركبة، تم استيراد 100 قطعة منها، والباقي هو من انتاج الداخل.

ما هي فوائد سيارة الفهد الايرانية؟

من اهم فوائد المركبة الكهربائية مقارنة بالمركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي، هي خفض تلوث الجو بنسبة ملموسة، وخفض الغازات الدفيئة وخفض الاعتماد على النفط.. هذه الفوائد والميزات دفعت بعض الدول الى تقديم حوافز لمواطنيها من اجل استخدام السيارات الكهربائية وذلك بهدف ترويج وتوسيع سوق هذا النوع من السيارات.

ومن الفوائد الاخرى لهذه السيارات وفضلا عن خفض تلوث الجو، يمكن الاشارة الى صغر حجمها وبالتالي حاجتها لفضاء اقل الامر الذي يعتبر ميزة في المدن المزدحمة، وكذلك السهولة في القيادة وخفض خطر القيادة.. اضافة الى ديمومتها. كل هذه الفوائد والميزات ستتوفر للمستهلكين في حال الانتاج الوفير لهذا النوع من السيارات.

المصدر: وكالة انباء فارس