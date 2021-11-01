الرئيس عون واصل اتصالاته لمعالجة تداعيات قرارات دول خليجية وتشاور مع الرئيس ميقاتي في الخطوات الواجب اعتمادها

واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل ظهر اليوم الاثنين، اتصالاته لمعالجة تداعيات القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج، بسحب سفرائها من لبنان والطلب الى السفراء اللبنانيين فيها المغادرة، إضافة الى بعض الإجراءات، وذلك على خلفية الاعتراض على المواقف التي صدرت عن وزير الاعلام جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرا في الحكومة.

وفي هذا السياق، تشاور الرئيس عون مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المشارك في قمة المناخ في مدينة غلاسكو، في الخطوات الواجب اعتمادها لمعالجة هذه التطورات، واطلع منه على نتائج الاتصالات التي اجراها مع عدد من المسؤولين الدوليين المشاركين في القمة، والتي تناولت الموضوع نفسه.

المصدر: رئاسة الجمهورية