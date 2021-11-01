بيرم تسلّم من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين مذكرة تضمنت الواقع المعيشي

سلّم وفد من ​الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين​ في لبنان برئاسة ​كاسترو عبدالله​، وزير العمل ​مصطفى بيرم​، في مكتبه، مذكرة تضمنت شرحًا مفصلًا للواقع المعيشي والاجتماعي، جراء الازمة الاقتصادية، ووجهة نظر الاتحاد المتعلقة بهذه الازمة.

ولفت الوفد، في المذكرة، إلى العديد من المواقف والمطالب، منها رفض كل اشكال الخصخصة، وتعديل قانون العمل، والمطالبة بإعادة النظر بنظام الضريبة غير المباشرة، وضرورة وضع سياسة للحماية الاجتماعية، واعادة النظر بالحد الادنى للأجور، واعتماد السلم المتحرك للأجور، ووضع سياسة تشغيل وطنية للشباب الذين يدخلون سوق العمل، ووضع خطة نقل عام ، وتعزيز دور النقل العام.

وأمل الوفد زيادة غرف مجالس العمل التحكيمية، وتفعيل دور مفتشي ​وزارة العمل​، والتشدد في تطبيق القوانين المتعلقة بتشغيل الشباب، كما تضمنت رفض الاتحاد، لأي شكل من اشكال الخصخصة للضمان.

ثم استقبل وفدًا من ​مؤسسة جهاد البناء​، برئاسة ​محمد الخنسا​، وجرى البحث في افق التعاون بين الوزارة والمؤسسة، وقد سلم الوفد الوزير بيرم، دعوة لرعاية مؤتمر التدريب المهني المعجل في لبنان “التحديات وآفاق فرص العمل”، الذي سيعقد في 14و 15 كانون الاول، في فندق “الريفيرا” ​بيروت​.

وفي وقت لاحق، استقبل الوزير بيرم وفد حركة “​صرخة وطن​”، برئاسة ​جهاد ذبيان​.

المصدر: مواقع اخبارية