تركيا: ترحيل أكثر من 8 آلاف إرهابي منذ عام 2011

أعلنت وزارة الداخلية التركية انه تم “ترحيل 8 آلاف و585 إرهابيا أجنبيا من 102 جنسية، منذ عام 2011”.

وقالت الوزارة في بيان لها السبت “إنها تواصل فعاليات ترحيل الأجانب الوافدين إلى أراضيها بهدف الانضمام إلى تنظيمات إرهابية مثل ب ي د/ بي كا كا، وداعش، (في مناطق القتال بسوريا والعراق)”، ولفت إلى أن “1075 من هؤلاء الإرهابيين يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي و44 من الولايات المتحدة”.

وأوضح البيان أن “السلطات التركية رحلّت 126 إرهابيا إلى 12 دولة أوروبية عام 2019، و95 إرهابيا إلى 8 دول أوروبية العام الماضي و61 إرهابيا إلى 8 دول أوروبية خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري”، وأشار إلى أن “فرنسا جاءت في المرتبة الأولى في عدد الإرهابيين المرحلين إليها، تلتها ألمانيا، وثم هولندا وبلجيك وفنلندا والسويد ورومانيا وبريطانيا”.

المصدر: روسيا اليوم