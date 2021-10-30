رعد: العروبة هي انتماء الى القيم الرسالية ومن يفتعل الازمة الراهنة لا يريد انتخابات

اعتبر رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد السبت أن “اليوم نعالج ازمة افتعلت مع احد دول المنطقة التي شنت حرب ظالمة على شعب دولة عربية اخرى وهزمت” وتابع “هي تنتقم لهزيمتها من لبنان الذي وقف شعبه المقاوم ليؤيد حق شعب مظلوم اعتدي عليه طوال 8 سنوات ودمرت بلاده من اجل ان يخضغ ويرضخ، فما خضع وما رضخ”.

وشدد رعد على أنه “كأن من يريد افتعال الازمة الراهنة في لبنان لا يريد انتخابات، ويريد تعطيل هذه الانتخابات وربما، استدرك بعض الشيء”، ورأى ان “نتائج الانتخابات المقبلة لن تكون كما يشتهي ويحاول الاطاحة بنتائج الانتخابات عبر تعطيلها وعبر شل البلد”، واكد ان “العروبة هي انتماء الى القيم الرسالية التي حولت العروبة الى حضارة وكان الاسلام هو صاحب هذه القيم وهو ناشر هذه القيم”.

المصدر: مواقع