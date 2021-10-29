الشيخ ياسين: لبنان يحتاج لرجال دولة يأخذون قرارات تاريخية

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في تصريح”، ان” لبنان لا يحتاج لمعجزة لحل مشاكله بل يحتاج لرجال دولة يأخذون قرارات تاريخية وحكيمة بتحديد المسؤوليات عن الفساد وما وصلت إليه البلاد من أزمات”.

وقال: “لا يمكن السكوت عما وصلت إليه الأمور وليعلم الجميع ان رفع الدعم عن الحاجات الضرورية للمواطن دون ضمانات وتقديمات وتحمل الدولة لمسؤوليتها في وضع حد للفساد وتهريب الاموال وايقاف المحاصصة والتبعية هو دفع للبلاد نحو الفوضى”..

اضاف: “إننا نشيد بالجيش والقوى الامنية ونطالبهما بعدم التهاون بحماية الناس وكشف ملابسات جريمة الطيونة”، مشددا على “ضرورة التحقيق الجدي القضائي بجريمة تفجير المرفأ بعيدا عن الانتقائية والتسييس”.

وتابع : ” نطالب بدعم التعليم الرسمي في لبنان وعدم اضاعة العام الدراسي على الطلاب مشددين على “الاهتمام بهذه القضية من قبل وزارة التربية والحكومة بشكل عام ، خصوصا في موضوع تعيين المعلمين الذين خضعوا لامتحانات التثبيت منذ اكثر من سنتين”.

وختم العلامة ياسين منددا ب”الجرائم الداعشية في العراق وافغانستان والتي ارتكبها المجرمون باوامر خارجية كلما تعرقل المشروع الامريكي في المنطقة مطالبين الشعب العراقي التمسك بوحدته الوطنية ودعم وحدة العراق التي يمثلها الجيش العراقي والحشد الشعبي وضرورة التمسك بالحشد الشعبي الذي هزم الدواعش ومنع تمددهم “، معتبرا ان “اي تفريط بالحشد الشعبي سوف يؤدي الى ضعف العراق وتقسيمه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام