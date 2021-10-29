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October 29 2021 - 11:50

مت هي الأعراض الرئيسية لكورونا عند الأطفال؟

منذ 2 ساعة 29 October، 2021
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

غالبًا ما يعاني الأطفال المصابون بكورونا من الحمى وعدد من الأعراض الأخرى، التي عددتها الطبيبة الروسية تاتيانا علييفا.

وفقًا لها، يمكن أن يتطور فيروس كورونا في حالتين. ترتبط الحالة الأولى بزيادة حادة في درجة حرارة الطفل تصل إلى 39 درجة، والحالة الثانية – مع زيادة طفيفة في درجة الحرارة، والتي تستمر لعدة أيام.

قالت علييفا: “بالنسبة لفقدان حاسة الشم، لن أسهب في الحديث عن هذه الأعراض، لأن الأطفال لا ينتبهون لها، وتحت ضغط من الكبار قد لا يقولون ما يشعرون به حقًا”.

وأضافت الطبيبة الروسية أن أحد الأعراض الرئيسية هو ضعف الطفل والخمول.

المصدر: سبوتنيك

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