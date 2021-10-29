عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 29-10-2021

عناوين

النهار

بدء الإشتباك الإنتخابي السياسي الكبير

اللواء

إعصار أميركي يضرب لبنان:عقوبات تأديبية وتقرير خطير لصندوق النقد

الجمهورية

إرتفاع المخاوف على الإنتخابات..وبرّي للعونيين:”بدكن ياها أم لأ”

الأخبار

عقوبات على جميل السيد والعرب وخوري:أميركا تواصل الترهيب عن جميل السيّد

الديار

الاشتباك السياسي يعطل “التسوية” في البرلمان والانتخابات في دائرة الخطر؟ الرياض ترفض “تودد” ميقاتي: لست على جدول اعمالنا ولبنان ليس اولوية “رسالة” اميركية قاسية للحريري وباسيل .. توجه “للفلفة” استدعاء جعجع!

البناء

مجلس النواب يرد الرد… والتيار إلى الطعن… واحتمالات تأجيل الانتخابات واردة

الضغوط لإقالة قرداحي تربك الحكومة… وحزب الله يحيي شجاعته ويحذر

بيطار يتراجع… وصوان يتقدم… وعقوبات أميركية على السيد والعرب وخوري

الأسرار

أسرار النهار

ترشّح مرجعية عليا مذيعة لبنانية في تلفزيون شهير لدولة عربية لشغل موقع سفيرة للبنان في العاصمة الأميركية واشنطن

حول “حصول عمليات شفط للرمول ليلاً أمام أعين الأجهزة الأمنية المختصة، أفاد مصدر امني بأن “جميع أعمال الحفر واستخدام الرمول التي حصلت في بلدة ميروبا سبق ان تمّ ضبطها من الأجهزة الأمنية المعنيّة وتوقيف 3 أشخاص من مرتكبي مخالفات الرمول وتعطيل الحفّارات المخالفة.

أسرار الجمهورية

رفض مسؤول جديد إتهامه بالإنتساب الى جهة حزبية ولفت الى أنه يزور الجميع أسبوعياً.

سألت أوساط عن سبب بث حديث أدلى به وزير لبناني قبل شهر من توليه الوزارة في هذا التوقيت وهل هي رسالة سياسية سلبية للحكومة؟

أسرار اللواء

توقع مصدر لبناني واسع الاطلاع،ارتفاع وتيرة العقوبات الدولية على شخصيات لبنانية كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية!

لم يحدث في تاريخ القضاء أن تعرض قاضٍ إلى كمّ هائل من دعاوى الرد، تحت مسميات قانونية متعددة، كما حدث وحصل للمحقق في انفجار المرفأ!

تلجأ “المافيا” التي جمعت أموالاً طائلة من افتعال أزمات المحروقات قبل تأليف الحكومة إلى استخدام بالغ الإساءة لإعلام المواقع لجهة تهيئة المستهلكين نفسياً لألاعيب التلاعب بالاسعار.

البناء

خفايا

قالت مصادر وزارية إن الضغط لإقالة أو استقالة الوزير جورج قرداحي تسبب بأزمة حكومية قد ينتج منها شللاً في العمل الحكومي إذا تجاوزت الحكومة القطوع الذي مثله الخلاف على مسار القاضي طارق بيطار، وقالت إن بيان حزب الله بهذا الصدد أكثر من تضامني.

كواليس

توقف سفير أوروبي أمام كلام الرئيس السوري أمام حشد ضباط الجيش وإشارته إلى المرحلة الجديدة التي بدأت مع الانسحاب الأميركي من أفغانستان وحتمية استمرارها وانعكاسها على المنطقة، داعياً إلى الصمود كعنوان للمواجهة لأن المتغيرات الكبرى آتية.

المصدر: صحف