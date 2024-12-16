عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 1 كانون الأول/ديسمبر 2024

العناوين

البناء:

– وزير خارجية تركيا كوكيل لدولة الانتداب: لن نقبل ببقاء قوات سورية الديمقراطية

– التوغل في سورية لم يمنح نتنياهو الأغلبية… وغانتس: نحن عشية الحرب الأهلية

– الملف الرئاسي على نار ساخنة والتداول بأسماء عون والخازن والبيسري وخوري

– حكومة الاحتلال تصادق على خطة لتوسيع الاستيطان في الجولان المحتل

– المقاومة الفلسطينية تقصف تجمعات جنود وآليات الاحتلال في شرقي رفح

– الاحتلال يغلق سفارته في إيرلندا بعد اعترافها بفلسطين وانضمامها إلى الدعوى أمام “العدل الدولية”

الأخبار:

– محمد رعد: إشكاليات تثيرها أحداث سورية

– الجولاني يرسم مستقبل سورية.. منفردًا

– النزوح يضاعف عدد سكان الهرمل

– 85 ألف نازح من سورية إلى البقاع نصفهم لبنانيون

– كارثة إنسانية وصحية.. والحكومة في “كوما”

اللواء:

– 25 يومًا على جلسة الانتخاب: ضغوطات دولية وضياع لدى الكتل الكبيرة

– مخاوف لبنانية من الاستيطان “الإسرائيلي” في الجولان.. وصعوبات إيواء ومساعدات تواجه نازحي سورية الجدد

– الشرع لحل كل التنظيمات المسلحة.. والمطار والموانئ تعود إلى العمل

– الاحتلال يطارد النازحين وينشر المجاعة لإخضاع شمال غزة

الجمهورية:

– المعارضة لا تعول على جلسة 9

– محادثات أميركية سعودية حول لبنان

– بيروت – دمشق: من الثابت المتحول إلى الواقعية السياسية.. أو التقلب الدائم؟

– إخراج لبنان من القائمة الرمادية أو جرّه إلى القائمة السوداء؟

– أموريم يصبغ دربي مانشستر بالأحمر

الديار:

– الرئاسة على نهار حامية.. من يتصدر السباق؟

– المرشحون للرئاسة: أسماء بارزة تتقدم وأخرى تفتقر للتوافق

– الأمم المتحدة تؤيد رفع العقوبات عن “هيئة تحرير الشام”

– “إسرائيل” تواصل تمددها في الجنوب السوري

النهار:

– تحديات سورية الجديدة

– رئاسة الجمهورية.. اشتعلت كواليس المرشحين

– السعودية 2034 ملاعب ضخمة وتصاميم جديدة

الاسرار

البناء:

خفايا

– قالت مصادر متابعة لزيارة المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون إنها زيارة استكشافية لإمكانية تولي بيدرسون التحضير لحوار وطني سوري دون وصاية الحكومة المؤقتة ووضع فيتوات على المسموح والممنوع، خصوصًا في هيئة صياغة الدستور وصولًا لتشكيل الحكومة التي سوف تتولى إدارة سورية في أول شهر آذار المقبل. وقالت المصادر إن بيدرسون يحاول مقايضة رفع العقوبات والتصنيف على لوائح الإرهاب بإطلاق يديه في مهمته والنتائج تظهر قريبًا إما بالانطلاق في تشكيل الهيئات أو بالاكتفاء بمهمة تأمين المساعدات الإنسانيّة.

كواليس:

– قالت مصادر تابعت الحوار بين قيادة الجيش وقيادة حزب الله أنه قد أفضى إلى اتفاق على خريطة طريق تقول إن الوضع في جنوب الليطاني بعهدة الجيش والمقاومة منضبطة بطلبات الجيش وفق مواقيته للتموضع والانتشار وطلباته من المقاومة بتوقيت سحب قواتها وأسلحتها الثقيلة، أما شمال الليطاني فإن الجيش ملتزم باعتبار أمر السلاح أمرًا سياسيًا وطنيًا يتوقف على قرار الحكومة المستند إلى حوار لاحق يتوقف على مرحلة ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

اللواء:

همس:

– يتصرف عدد من الوزراء وكأنهم عائدون إلى وزاراتهم في الحكومة التي سيتم تشكيلها بعد انتخاب رئيس الجمهورية في التاسع من الشهر المقبل!

غمز:

– يعكف عدد من القانونيِّين، بتكليف من جهة معنية، على إعداد دراسة في القانون الدولي للتأكيد بأن تنفيذ بنود القرار ١٧٠١ تقتصر على منطقة جنوب الليطاني فقط، على عكس ما يحاول العدو “الإسرائيلي” الترويج له!

لغز:

– بدأت عائلة مسؤول مخضرم بإجراء الإصلاحات اللازمة في المبنى الذي تملكه في بيروت، وإعداده للسكن تمهيدًا للانتقال إليه في فترة أقصاها نهاية العام المقبل!

الجمهورية:

– يُسجّل تواصل مباشر بين عواصم إقليمية ودولية وبين مجموعة استلمت السلطة حديثًا في عاصمة عربية على رغم من اختلاف المصالح والأجندات.

– يدور غموض حول إمكان إنجاز استحقاق كبير في موعده بين مَن يؤكّده ومَن يستبعده، ربطًا بموقف دولة كبرى.

– قال ديبلوماسي بارز أنّ حدود التغيير الكبير في لبنان ليس بالضرورة أن تكون في حجم التغيير الهائل في منطقة الشرق الأوسط.

نداء الوطن:

– بدأ عدد من اللبنانيين الذين كانوا يعارضون نظام الأسد، ويملكون منازل في سورية، وصادرها النظام، يُجرون اتصالات بالسلطة الجديدة لاستعادة منازلهم، ومن بين هؤلاء سياسيون بارزون.

– صرف مسؤول أمني لبناني سابق، تولَّى مسؤوليات أمنية وسياسية في أكثر من عهد، النظر عن نشر مذكَّراته المنجزة، بعد التطوّرات الدراماتيكية في سورية، خصوصًا أن المسؤول المذكور كان “الضابط المدلَّل” لدى النظام السوري.

– توسّط مرجع أمني سابق لمرشح رئاسي للقاء مسؤول في حزب فاعل من محور الممانعة، وقد تسبّبت الوساطة في نقمة سياسية على المرجع السابق.

المصدر: صحف