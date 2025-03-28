عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 28 آذار/مارس 2025

العناوين

البناء:

– اليمن يُغلق مطار “بن غوريون” بصاروخين… والتظاهرات تغلق “تل أبيب” والقدس

– تعيين كريم سعيد حاكماً لـ «المركزي» بـ 17 صوتاً مقابل 7 ضد بينهم رئيس الحكومة

– عون: السلاح في حوار الاستراتيجية الدفاعية… وحردان عند برّي: قانون الانتخاب

– طهران: معظم شعوب العالم معنا والبحار ستصبح جحيمًا للصهاينة

الأخبار:

– علاقات لبنان مع سورية تحت إشراف فرنسي وسعودي مباشر

– عون يحجّم سلام: الأمر لي!

– صندوق النقد يلغي السريّة المصرفية في لبنان

– مافيات تدير مواقف السيارات المحجوزة ورفع الرسوم 100 مرة

الجمهورية:

– سعيد حاكمًا وسلام يتحفظ

– التصويت يكشف الاصطفافات

– فرنسا: مستعدون لمساعدة لبنان للرد على الطرح الأميركي

اللواء:

– سلام يدعو سعيد لالتزام سياسة الحكومة المالية ويتمسك بحقوق المودعين

– الإليزيه يدعو الشرع للانضمام إلى اجتماع ماكرون – عون.. وواشنطن تصرّ على منع تمويل حزب الله

– سنة وشيعة تحت مظلة رمضان

– جنود لاحتلال لا يرغبون بالعودة إلى القتال.. وعنف ضد عائلات الأسرى

الديار:

– سلام يخسر “الكباش” الأول مع عون: سعيد حاكمًا “للمركزي”

– رئيس الجمهورية يضع النقاط على الحروف قبل لقاء ماكرون

– ضمانات سعوديو لتنفيذ التفاهمات الأمنية بين لبنان وسورية

النهار:

– تصويت نادر مبكّر في مطالع عهد عون

– لغز الأهرامات

– ميشال عون في الضاحية.. أبعاد ملاقاة حزب الله له

الاسرار

البناء:

خفايا:

– ينقل سياسيّون وإعلاميّون من زوار رئيس الحكومة نواف سلام أنه يتعرّض لضغوط من بيئته اللصيقة تطالبه بالاستقالة في ضوء نتائج التصويت في اجتماع الحكومة على تعيين حاكم مصرف لبنان التي كانت هزيمة سياسيّة لرئيس الحكومة التي يترأسها وتعبيرًا عن مواجهة بينه وبين رئيس الجمهورية ما يجعل مواصلة الحكم نوعًا من الخضوع لموازين قوى معلومة النتائج سلفًا، وأن ما جرى سابقة خطيرة في وضع رئيس الحكومة ومكانته الدستوريّة منذ اتفاق الطائف، حيث لم يسبق أن صوّتت الحكومة على تعيين في الفئة الأولى ضدّ رئيسها ما يعني أن رئيس الحكومة تحوّل إلى وزير عاديّ له دور إداريّ في رئاسة الجلسات وليس مرجعيّة دستوريّة لها مكانة بما يمثل عودة إلى ما قبل الطائف.

كواليس:

– قال مصدر سياسي إنّه بالرغم من تبادل الاتهامات بين داعمي ترشيحات منصب حاكم مصرف لبنان منافسيهم بالعلاقة مع حزب الله لتبييض صفحة مرشّحهم عند الجانب الأميركي، فالحقيقة أن كلّ المرشحين يتساوون في أمرين وهما العلاقة بالأميركيين والموافقة الأميركيّة على تسميتهم وتبنّي مجموعة واسعة من المصرفيّين لتسميتهم وأن ثنائي حركة أمل وحزب الله قرّر التصويت لصالح مرشح رئيس الجمهورية انطلاقًا من أن المنصب يخصّ الطائفة المارونيّة دون الدخول في المفاضلة بين المرشحين حفظًا لحق المطالبة بدعم مَن يرشحه الثنائيّ لمناصب تخصّ الطائفة الشيعيّة.

اللواء:

همس:

– تخشى مراجع وازنة من انعكاسات بالغة السلبية من تدهور العلاقات بين دولتين إقليميَّتين، بعد التطورات التي ذهبت بنظام الأسد في سورية.

غمز:

– بعد التعيينات الأمنية والعسكرية دخل ملف التعيينات إلى الآلية، ليحدث تجربة، غير معروفة النتائج بعد، لا سيما لجهة دور مجلس الخدمة المدنية.

لغز:

– يدور لغط في الأوساط النقدية والمصرفية حول احتمالات سعر صرف الدولار مع سياسات الحاكم الجديد.

الجمهورية:

– نُقِل عن أحد المواكبين للمشاورات حول التعيين في منصب حيوي تأكيده أن كلّ الأسماء المرشحة في نهاية المطاف في مجرى طرف خارجي يُبدي اهتمامًا بمَن سيملأ هذا المنصب.

– بدأ حزب مسيحي ينسج تحالفات انتخابية بلدية مع حزب آخر لهدف تقويض نفوذ وحضور حزب ثالث، ليؤسّس لتحالف أكبر في الانتخابات النيابية عام 2026.

– اجتازت مؤسسة غير مدنية خلال الأسبوعَين الماضيَين قطوعًا خطيرًا هدّدها بالانقسام، لولا عملية استدراك سريعة ورفيعة المستوى حصلت في اللحظة الأخيرة وأدّت إلى مرور هذا القطوع في سلام .

النهار:

– أدى تشابك المصالح وتداخل الأضرار إلى تعطيل تعيينات تلفزيون لبنان واخضاع هذا التعيين للآليات المتفق عليها بعدما اعترض أكثر من مرجع طائفي على الأسماء المطروحة واعتبر انها لا تمثل بيئتها.

– يجري التداول باسم الوزير السابق وديع الخازن مرشحًا توافقيا لرئاسة الرابطة المارونية بعدما كثر عدد المرشحين لهذا المنصب

– دولتان أوروبيتان أبلغتا شخصية لبنانية بأنهما قررتا عدم تقديم أي مساعدات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

– تدور منافسة قوية بين أكثر من ضابط شيعي للحلول في المجلس العسكري للجيش اللبناني.

– يشكو مواطنون من كثرة اللافتات في بيروت والمناطق التي ترفع صور ضباط جرى تعيينهم أو تشكيلهم في مهمات أمنية في أجهزتهم.

– فشل مقربون من إحدى السفارات من التشويش على شخصية تمكّنت في فترة قصيرة من بناء علاقات مع جهات ديبلوماسية غربية وعربية.

– عُلم أن إحدى بلديات المتن الشمالي المستحدثة، قد تكون أولى البلديات في لبنان التي ستفوز لائحتها بالتزكية نظرًا للتوافق بين جميع مكونات البلدة.

المصدر: صحف