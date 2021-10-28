البيان الختامي لمؤتمر الجوار الافغاني: لتشكل حكومة أفغانية شاملة والبدء بحوار وطني

دعت الدول المشاركة في مؤتمر اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الأفغاني بطهران الاربعاء إلى تأليف حكومة شاملة في كابول وتحقيق السلام والاستقرار وتحكيم مبدأ الحوار بين جميع مكونات الشعب.

وأكدت الدول المشاركة(ايران وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان واوزبكستان وروسيا والصين) في البيان الختامي لاجتماع طهران على “دعم أفغانستان من أجل تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة الوطنية في هذا البلد”.

واشار البيان الى “دعم أفغانستان من أجل تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة الوطنية في هذا البلد”، ودعا “حركة طالبان وباقي ألاطراف داخل افغانستان إلى الحوار وإجراء مفاوضات سياسية بهدف تحسين أوضاع الشعب الأفغاني”، وحث “المجتمع الدولي بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى هذا البلد”.

المصدر: ارنا