اليمن: العدوان جدد خرق اتفاق التهدئة بالحديدة وطائراته اعتدت على عدة مناطق

شنت طائرات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن الأربعاء سلسلة غارات جوية على محافظات مأرب والجوف وشبوة ومحور جيزان.

وقال مصدر أمني يمني إن “طيران العدوان شن 5 غارات جوية على مديرية الجوبة بمأرب وغارتين على منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف بالجوف وغارة جوية على وادي جارة بجيزان وغارة جوية على شبكة الاتصالات في منطقة الصفراء بمديرية عسيلان في محافظة شبوة”.

وتابع المصدر انه “في الحديدة خرق العدوان اتفاق التهدئة”، ولفت الى ان “قوى العدوان ارتكبت أكثر من 200 خرق لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية”.

المصدر: موقع انصار الله