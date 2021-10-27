القوات اليمنية تعلن تنفيذ المرحلة الثانية من عملية “ربيع النصر”.. التفاصيل تنشر لاحقا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية الأربعاء تنفيذ المرحلة الثانية من عملية “ربيع النصر” والتي أدت إلى تحرير مديريتي الجوبة وجبل مراد في محافظة مأرب اليمنية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن “القوات المسلحة نجحت بعونِ اللهِ تعالى في تنفيذِ المرحلةِ الثانيةِ من عمليةِ ربيعِ النصرِ وذلك بتحريرِ كاملِ مديريتي الجوبةَ وجبلِ مراد بمحافظةِ مأرب”، واضاف ان “العملية أدت إلى تكبيدِ المرتزقةِ من عملاءِ العدوانِ الأجنبيِّ خسائرَ فادحة”.

وثمن سريع “الدورَ الكبيرَ لقبائلَ محافظةِ مأرب في نجاحِ العمليةِ وإسهامَهم الكبيرَ في دحرِ المرتزقةِ والخونةِ والعملاء”، ودعا “المخدوعينَ في مدينةِ مأربَ إلى التوقفِ فوراً عن الأعمالِ القتاليةِ واستغلالِ الفرصةِ الممنوحةِ لهم والتي لن تستمرَّ طويلاً كمقدمةٍ لمعالجةِ أوضاعِهم”، وطمأن “كافة المواطنينَ في مدينةِ مأربَ بأنها ستعملُ على تأمينِهم وتأمينِ ممتلكاتِهم ضمنَ واجباتِها ومسؤولياتِها خلالَ المرحلةِ القادمة”.

ودعا سريع “كافةِ أحرارِ اليمنِ العزيزِ الشامخِ الأبيِّ الصامدِ المجاهدِ بالاستعدادِ الكاملِ لتحريرِ ما تبقى من أرضِنا وبلدِنا حتى تحقيقِ الحريةِ والاستقلال”، ولفت إلى أنه “سيتمُّ نشرُ تفاصيلِ العمليةِ إن شاء اللهُ خلالَ الأيامِ القادمة”.

المصدر: موقع انصار الله