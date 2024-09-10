القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة أمريكية نوع “MQ_9” في أجواء صعدة

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع بأن الفاعات الجوية اليمنية أسقطت طائرة أمريكية نوع “MQ_9” أثناء قيامها بأعمال عدائية تجسسية وقتالية في أجواء صعدة.

وأضاف سريع أن الطائرة تعد هي الثانية التي تسقطها دفاعاتنا خلال 72 ساعة والتاسعة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس .

وأشاد بالعملية الفدائية للشهيد المجاهد ماهر الجازي والذي انتصر لدماء الشهداء بغزة بالطريقة المناسبة ، ودعا كافة أبناء الأمة إلى تأدية واجباتهم الدينية والاخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب . وأكد استمرارية العمليات العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة .

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: { وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا

نجحتِ الدفاعاتُ الجويةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى في إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ نوع “MQ_9” وذلك أثناءَ قيامِها بأعمالٍ عدائيةٍ تجسسيةٍ وقتاليةٍ في أجواءِ محافظةِ صعدة.

وتُعدُّ هذه الطائرةُ هي الثانيةُ التي تنجحُ دفاعاتُنا الجويةُ في إسقاطِها خلالَ 72 ساعة. وهي الطائرةُ التاسعةُ التي يتمُّ إسقاطُها خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ إسنادًا لمعركة طوفان الأقصى.

تشيدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بالعمليةِ الفدائيةِ للشهيدِ المجاهدِ ماهر الجازي والذي قررَ الانتصارَ لدماءِ الشهداءِ في غزة بالطريقةِ المناسبة.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تدعو كافةَ أبناءِ الأمةِ العربيةِ والإسلاميةِ إلى تأديةِ واجباتِهم الدينيةِ والاخلاقيةِ والإنسانيةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ منذ ما يقاربُ العامَ للإبادةِ الجماعيةِ بدعمٍ أمريكيٍّ وبريطانيٍّ.

وتؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ أنَّها مستمرةٌ في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

صنعاء: 07 ربيع أول 1446هـ

الموافق: 10 سبتمبر 2024م

المصدر: الاعلام الحربي اليمني