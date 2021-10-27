ميقاتي: حريصون على نسج أفضل العلاقات مع السعودية

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي البيان الآتي: “إن دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، يعلن تمسك لبنان بروابط الأخوة مع الدول العربية الشقيقة والمحددة في شكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها، ويعبر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة.

وأما في شأن كلام وزير الاعلام جورج قرداحي الذي يجري تداوله، والذي يندرج ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بأسابيع عدة، فهو كلام مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقا، وبخاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وتحديدا الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي.

إن رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ويدينون أي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف أتى فاقتضى التوضيح”.

بدوره وزير الإعلام جورج قرداحي أصدر البيان الآتي: “منذ صباح اليوم، وبعض وسائل الاعلام اللبنانية والعربية، وبعض المواقع الالكترونية تتداول مقطعا من مقابلة أجريتها مع قناة الجزيرة اونلاين، في برنامج (برلمان الشباب)، وورد فيها كلام لي عن حرب اليمن، وقد ركزت هذه الوسائل الاعلامية على ما قلته في شأن الحوثيين ودفاعهم عن انفسهم في وجه العدوان الخارجي، لذلك اود ان أوضح ما يلي:

– أولا، هذه المقابلة أجريت في الخامس من شهر آب أغسطس الماضي… أي قبل شهر من تعييني وزيرا في حكومة الرئيس ميقاتي…

– ثانيا، لم أقصد ولا بأي شكلٍ من الأشكال، الإساءة إلى المملكة العربية السعودية أو الامارات اللتين أكن لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء…

– ثالثا، إن الجهات التي تقف وراء هذه الحملة اصبحت معروفة، وهي التي تتهمني منذ تشكيل الحكومة بأني آت لقمع الاعلام…

– رابعا، ما قلته بأن حرب اليمن اصبحت حربا عبثية يجب ان تتوقف، قلته عن قناعة ليس دفاعا عن اليمن ولكن أيضا محبة بالسعودية والامارات وضنا بمصالحهما…

– خامسا، عسى ان يكون كلامي، والضجة التي أثيرت حوله، سببا بإيقاف هذه الحرب المؤذية، لليمن، ولكل من السعودية والامارات…

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام