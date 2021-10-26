إيطاليا: مصرع شخصين بعاصفة ضربت جزيرة صقلية

ضربت عاصفة ماطرة جزيرة صقلية في جنوب إيطاليا، ما تسبب بفيضانات عارمة في مدينة كاتانيا.

وقالت مصادر محلية إنه “تم العثور على جثة رجل تحت سيارة وسط أمطار غزيرة تجتاح بلدة جرافينا شمالي كاتانيا”.

من جهتها، أكدت الشرطة أن “هذه هي الحالة الثانية، حيث عثر على أمس الاثنين على جثة رجل (67 عاما) بعد أن ضربت المياه والأوحال سيارته، وما زالت زوجته في عداد المفقودين”.

بدوره، دعا رئيس البلدية سالفو بوليزي “الجميع إلا عدم مغادرة منازلهم إلا للطوارئ”، وأضاف أنه “أمر بإغلاق جميع المتاجر باستثناء الصيدليات ومحال البقالة حتى منتصف الليل”.

المصدر: روسيا اليوم