هواتف “أندرويد” بحاجة الى تحديث كي لا تفقد “واتس آب”

يبدو أن الوقت ينفد لملايين مستخدمي “أندرويد” وينبغي أن يحدّثوا هواتفهم الذكية، وإلا سيفقدون الوصول إلى “واتس آب”.

وفي غضون ما يزيد قليلا عن أسبوع، سيقوم “واتس آب” بتحديث قائمته من الهواتف الذكية التي يمكنها تشغيل التطبيق المشهور بشكل كبير. والتاريخ المهم الذي يحتاج المستخدمون المتأثرون إلى تدوينه في يومياتهم، هو يوم الاثنين 1 نوفمبر، حيث ستتوقف العشرات من هواتف “أندرويد” في ذلك اليوم عن تشغيل “واتس آب”.

وفي بداية الشهر المقبل، لن تتمكن أجهزة “أندرويد” التي تعمل بالإصدار 4.0.4 من تشغيل التطبيق المملوك لـ “فيسبوك”. وأعلن “واتس آب” عن هذه الأخبار في منشور الأسئلة الشائعة عبر الإنترنت، وقال: “واتس آب” لن يدعم هواتف “أندرويد” التي تعمل بنظام التشغيل OS 4.0.4 والإصدارات الأقدم في 1 نوفمبر 2021. يرجى التبديل إلى جهاز مدعوم أو حفظ محفوظات الدردشة الخاصة بك قبل ذلك الحين”.

وإذا كنت تفكر في تحديث جهازك في أي وقت قريب، فإن الأخبار السارة هي أن “واتس آب” سهّل مؤخرا نقل سجل الدردشة الخاص بك من “آيفون” إلى “أندرويد”.

وأعلن “واتس آب” الشهر الماضي أن المستخدمين سيكونون قادرين على نقل حساباتهم من أجهزة “آيفون” إلى”أندرويد” والحفاظ على سجل الدردشة الخاص بهم كما هو لأول مرة.

وإذا كنت تقوم بنقل حساب “واتس آب” الخاص بك والمحفوظات من “آيفون” إلى جهاز “سامسونغ”، فأنت بحاجة إلى:

• تثبيت الإصدار 3.7.22.1 من تطبيق Samsung SmartSwitch أو إصدار أحدث على جهازك الجديد.

• إصدار “واتس آب” iOS 2.21.160.17 أو إصدار أحدث على جهازك القديم.

• إصدار “واتس آب” Android 2.21.16.20 أو إصدار أحدث على جهازك الجديد.

• كابل USB-C إلى Lightning (أو محولات مكافئة).

• استخدم رقم الهاتف نفسه على الجهاز الجديد مثل الجهاز القديم.

• يجب أن يكون جهاز “أندرويد” الجديد جديدا في المصنع أو إعادة ضبطه على إعدادات المصنع.

وفيما يلي خطوات نقل البيانات:

• قم بتشغيل سامسونغ الخاص بك وتوصيله بجهاز “آيفون” عن طريق الكابل عندما يُطلب منك ذلك.

• اتبع تجربة Samsung Smart Switch.

• عند المطالبة، امسح رمز الاستجابة السريعة المعروض على الجهاز الجديد باستخدام كاميرا “آيفون”.

• اضغط على ابدأ على جهاز “آيفون” الخاص بك، وانتظر حتى تكتمل العملية.

• استمر في إعداد جهاز سامسونغ الجديد.

• عندما تصل إلى الشاشة الرئيسية، افتح “واتس آب” وقم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف نفسه المستخدم على جهازك القديم.

• اضغط على استيراد عندما يُطلب منك ذلك، واترك العملية تكتمل.

• قم بإعادة تفعيل جهازك الجديد وسترى الدردشات في انتظارك.

المصدر: اكسبريس