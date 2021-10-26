غرفة التحكم المروري: سقوط قتيل و3 جرحى في 3 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 26 2021 - 08:22
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
26 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
مصادر أمنية للمنار: من موقوفي ملف الطيونة 17 قواتيا ثبت نيتهم بالقتل والعمد بالاعتداء حتى القتل والتخطيط والتسليح مسبقا
المصادر: العناصر التي استطلعت الطيونة جاءت ليلة الجريمة من معراب خططت وحرضت عليها وبناء عليه تم استدعاء جعجع للتحقيق
مجلس القضاء الأعلى: استمعنا للقاضي طارق البيطار وتم التشديد على العمل على إنجاز التحقيق بأسرع وقت وفق الأصول القانونية
الجيش اللبناني: مديرية المخابرات تنهي تحقيقاتها في حادثة الطيونة وتحيل الملف والموقوفين إلى النيابة العامة العسكرية
مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يدعي على 68 شخصا بمجزرة الطيونة بينهم 18 موقوفا بجرائم بينها إثارة الفتنة الطائفية
مديرية المخابرات تستدعي رئيس حزب القوات سمير جعجع الأربعاء المقبل إلى فرع التحقيق للاستماع لإفادته حول أحداث الطيونة
المكتب السياسي لحركة أمل: لضرورة استكمال التحقيقات في مجزرة الطيونة ومحاسبة المجرمين ومنع تمييع القضية وهدر دماء الشهداء
حركة أمل: المحقق العدلي في انفجار المرفأ يُصر على الكيدية والاستنسابية والانتقائية المفضوحة دون رادع ولا حسيب ولا رقيب
وزارة الصحة العامة: تسجيل 235 إصابة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
رئيس مجلس السيادة في السودان يعلن حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء وتعليق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية
مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان: هناك خطر وقوع أعمال عنف ليلا في السودان وندعو إلى الحوار والعودة للنظام الدستوري
الخارجية الأمريكية: نعلن تعليق مساعدات للسودان بقيمة 700 مليون دولار
الخارجية الروسية: أحداث السودان دليل على أزمة حادة وروسيا ستواصل احترام خيار الشعب السوداني
3 إصابات جراء دهسهم من قبل قوات الإحتلال وإصابة بالرصاص خلال المواجهات المندلعة في بلدة يعبد جنوب غرب جنين
مصادر فلسطينية: قوات الإحتلال تقتحم مدرسة المالح في الأغوار الشمالية برفقة الجرافات العسكرية
الخارجية السورية: عدوان صهيوني جديد استهدف فجر اليوم الإثنين المنطقة الجنوبية ودمشق تؤكد حقها بالرد
نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية يلتقي منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي انريكي مورا الأربعاء في بروكسل
الرئيس التركي: السفراء الغربيون الذين دعوا للإفراج عن عثمان كافالا تراجعوا عن موقفهم وسيكونون أكثر حذرا في المستقبل
وكالة الصحافة الفرنسية: مقتل شخص وجرح آخرين في انفجار حافلة استهدف مطعما في العاصمة الأوغندية كمبالا
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
غرفة التحكم المروري: سقوط قتيل و3 جرحى في 3 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 37 mins
26 October، 2021
حوادث السير في لبنان
غرفة التحكم المروري
التعليقات
ذات صلة
غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من انطلياس حتى الدورة
غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق الحدث عند مفرق الجامعة اللبنانية
غرفة التحكم المروري: إعادة فتح السير عند مستديرة عاليه بالاتجاهين
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}