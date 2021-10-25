مقتل شخص بانهيارات أرضية جراء إعصار جنوب إيطاليا

قتل شخص على الأقل وحدثت انهيارات أرضية وأغرقت المياه طرقا وحقولا جراء عواصف عنيفة تهبّ على جنوب إيطاليا بقوة لليوم الثاني.

وعثر على الرجل (67 عاما) جنوب غربي مدينة كاتانيا في جزيرة صقلية، بينما ما زالت زوجته في عداد المفقودين بعدما تعرضت سيارته لموجة من المياه والطين.

وحسب موقع الأرصاد الجوية الإيطالي فإن أجزاء من صقلية وكالابريا المجاورة لها، تعرضت لضربات إعصار متوسطي نادر يعرف باسم “ميديكان”، جاء مصحوبا برياح قد تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة في وقت لاحق من اليوم الاثنين. حسب الموقع.

بينما ذكرت رابطة المزارعين في صقلية في بيان أن منسوب مياه الأمطار التي سقطت قرب “كاتانيا” في غضون ساعات قلائل أمس الأحد يزيد على 30 سنتيمترا وهو ما يناهز نصف كمية الأمطار التي تسقط سنويا على الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.

وبينما أُغلقت مدارس وتم تحويل مسار عشرات الرحلات الجوية من المنطقة، أصدرت “هيئة الإغاثة من الطوارئ” التابعة للحماية المدنية، تحذيرا على أعلى مستوى للجزء الشمالي من صقلية وجنوب كالابريا اليوم الاثنين، وحذرت من خطورة محتملة على الحياة وأضرار بالممتلكات في المنطقتين.

المصدر: وكالة رويترز