محمد علي الحوثي: لوحدة الصف بمواجهة العدوان الأمريكي السعودي على اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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October 25 2021 - 19:22

محمد علي الحوثي: لوحدة الصف بمواجهة العدوان الأمريكي السعودي على اليمن

منذ 1 ساعة 25 October، 2021
محمد علي الحوثي
اليمن - عربي وإقليمي

شدد عضو “المجلس السياسي الأعلى” في اليمن محمد علي الحوثي على “وحدة الصف لمواجهة العدوان الأمريكي السعودي على اليمن”.

ودعا الحوثي “أبناء القبائل إلى تعزيز التلاحم لمواجهة المؤامرات التي تُحاك ضد اليمن”، ولفت إلى أن “العفو والتسامح يعزز من الجبهة الداخلية والاصطفاف للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره”.

كلام الحوثي جاء خللا رعايته في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء صلحا قبليا لإنهاء قضية قتل بين آل النمر من قبائل بني مطر وآل الشيعاني من قبائل سنحان.

وأوضح الحوثي أن “حل مثل هذه القضايا تترجم توجهات القيادة الثورية لحل النزاعات والخلافات المجتمعية والقبلية”.

المصدر: موقع انصار الله

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