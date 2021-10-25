الشيخ القطان: علينا أن نتعايش ونتعاون بما فيه مصلحة لهذا البلد

اعتبر رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان أن “الأخوة الايمانية والأخوة الإنسانية تجمعنا، فلماذا يكفر بعضنا بعضا؟ ولماذا نتراشق بأمور تخرجنا عن دائرة الإسلام ودائرة الإيمان والإلتزام؟ ولماذا نجد أبواق فتنة تريد أن تشق الصف وتشرذم هذه الأمة، وتريد أن تبين أن هذا الإسلام الذي هو دين الرحمة، بأنه إسلام القتل والإرهاب والتعطش للدماء، مع أن ديننا جعل حرمة المسلم أعظم عند الله تعالى من حرمة الكعبة؟!”

ودعا خلال كلمة له في الإحتفال الذي نظمه حزب الله في مدينة بعلبك إلى “الوحدة الوطنية، لأننا في لبنان تحديدا، لا نستطيع أن نعيش من دون هذين الجناحين، الجناح الإسلامي والجناح المسيحي، لأننا في هذا البلد قدرنا بوجود هذا العدد الكبير من الطوائف والمذاهب، وينبغي علينا أن نتعايش ونتعاون بما فيه مصلحة لهذا البلد، وأن نخرس كل صوت ينادي بالفتنة الطائفية والمذهبية، كما ينبغي علينا أن نؤكد الوحدة الإسلامية لأن ديننا وقرآننا واحد، والإسلام هو المظلة التي نتفيىء في ظلها”.

وقال: “هناك حملة كبيرة حاقدة على المقاومة في لبنان، التي شرفت كل طاهر في هذا البلد ودافعت عن كل السنة والشيعة والدروز والمسيحيين في هذا البلد في مواجهة العدو الصهيوني والإرهاب التكفيري، ولولا المقاومة أين كان لبنان؟ هذه حقيقة لا ينكرها الا غافل، هذه المقاومة شرفنا وعرضنا يجب علينا أن نصونها ونحافظ عليها، لأنها مداد لكل حركات المقاومة لا سيما في فلسطين المحتلة. لا يمكن أن أكون مع المقاومة في فلسطين والا أكون مع المقاومة في لبنان، لذلك يجب علينا أن نقطع الطريق على كل من يسعى للفتنة واستجرار المقاومة إلى التقاتل الداخلي، والحمد لله أن هناك قيادة حكيمة في حزب الله، وهناك من يحرص على لبنان، كحرصه على عرضه ونفسه هو سماحة السيد حسن نصر الله، ودولة الرئيس نبيه برى، وكل من هم حريصون على بقاء لبنان وتنوعه وتلونه”.

وختم الشيخ القطان: “من واجب كل القيادات السياسية التي تريد بقاء لبنان بتنوعه وطوائفه ومذاهبه ان تنظر إلى جريمة الطيونة نظرة واقعية بعيدا من كل حقد وبغض، فما حصل في الطيونة للأسف كان يراد به جر البلد إلى فتنة توصل البلد إلى ما لا تحمد عقباه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام